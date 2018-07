Tchad : À quand la justice pour Hawarya ?

Cette fille jeune fille mariée à l’âge de 13 ans est devenue aujourd’hui l’esclave moderne sous le regard impuissant et complice de certains membres de l’appareil judiciaire tchadien, malgré l’implication des hautes autorités.



Hawarya Mahamat Abdoulaye c’est son nom. Cette jeune fille de 13 ans au moment des faits habitait avec ses parents à Row-Row, dans une localité de la sous-préfecture de Kiyabé dans le sud du Tchad.



Un homme, le nommé Hissein est passé par des manœuvres de force pour prendre cette fille en mariage. Durant sa vie conjugale, tout était chemin de croix pour elle. Après plusieurs menaces, la fille a regagné ses parents. Quelques mois plus tard, grâce à la conciliation faite par le Conseil supérieur des affaires islamiques de ladite localité, Hawarya a regagné Hissein. Cette fois-ci, c’est la traversée des laminoirs.



La jeune fille a connu des moments difficiles, elle a été déporté et retrouvé à la frontière Tchad-Soudan. C’est ainsi que l’affaire est remontée au niveau de la justice. Les membres du gouvernement se sont saisis du dossier, notamment le ministre de l’Action sociale et la Femme qui a porté plainte contre Hissein.



La première dame du Tchad, elle aussi a témoigné au sommet des Nations Unies où Hawarya Mahamat Abdoulaye était invitée. L’objet du témoignage de la première Dame du Tchad était de montrer à l’opinion internationale que le gouvernement tchadien va en guerre contre le mariage des enfants. Hélas, une fois de retour à N’Djaména, Hawarya Mahamat fut jetée comme le citron dont on a extrait le jus.



Aujourd’hui, les efforts de son grand frère Idriss Moussa ne sont qu’une d’épée dans la mer. Pourquoi ce silence ? Et pourtant le pays dispose des lois qui punissent le mariage des enfants. Le dernier rempart qui est la justice devient encore sourd au cri de cette jeune fille qui sous le joug de ce soit disant mari n’arrive pas à aller à école.



Tout ce que Hawarya Mahamat Abdoulaye attend aujourd’hui, c’est l’implication personnelle du Président de la République Idriss Déby Itno et de la première Dame pour qu’elle retrouve la joie de vivre à travers la justice.