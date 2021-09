Tchad : AI-Moussa'ada et Sisters Designs forment 40 veuves en couture

Le but de cette formation est d'apprendre aux femmes veuves le domaine de la couture afin qu'elles se sentent autonomes et indépendantes financièrement. La première vague de formation durera une semaine.



"On peut donner quelque chose à quelqu'un mais ça va finir. Si on lui transmet le savoir, ça restera pour toujours", a justifié Ahmat Mahamat Fadoul, secrétaire général de association humanitaire Al Moussa'da.



"Si nous perdons le combat de la libération des femmes, nous aurons perdu le droit d'espérer une transformation supérieure positive de toute la société. La femme occupe une place très importante dans le développement du pays", a affirmé Ahmat Adoum Moussa, chargé de communication et des relations publiques de Sister Designs.