Tchad : AL MOUSSA'ADA honore Ahmat Mahamat Kosseï avec une attestation de reconnaissance

Cette cérémonie a été organisée par l'association en l'honneur de M. Ahmat Mahamat Kosseï, Directeur Général de l'ONASA, pour ses nombreuses actions positives en faveur des personnes vulnérables au Tchad. À cette occasion, l'association a annoncé sa désignation comme président d'honneur de l'association.



AL MOUSSA'ADA est une association humanitaire qui assiste les personnes vulnérables, aide la population locale en facilitant l'accès à l'eau potable, forme et accompagne les veuves dans divers domaines et assiste surtout les personnes réfugiées et déplacées.



La présidente du comité d'organisation, Feda Honorine, a exprimé toute sa gratitude envers le Directeur Général de l'ONASA pour sa gentillesse et son soutien. Quant au coordonnateur national, Moussa Abdoulaye, la remise de l'attestation et la désignation de M. Kosseï comme président d'honneur ne sont pas vaines, car il incarne les valeurs de générosité et l'association compte sur lui pour être guidée.



Enfin, Ahmat Mahamat Kosseï s'est réjoui de cette marque de considération et a accepté cette proposition en ces mots : « Je m'engage à apporter mon soutien total à l'association en tant que président d'honneur. »