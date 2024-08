Tchad : "ANYAN sensibilise les jeunes filles de Mongo sur la santé reproductive et le leadership"

Au cœur des discussions, des thèmes essentiels ont été abordés : l'hygiène menstruelle, les infections sexuellement transmissibles (IST), la gestion du cycle menstruel, les mutilations génitales féminines (MGF), le VIH/SIDA, le mariage précoce, le leadership féminin et la violence basée sur le genre.



Grâce à la distribution du livret de l'adolescente, les jeunes filles ont pu acquérir des connaissances essentielles pour prendre soin de leur santé et de leur corps. Mr Zakaria Mackaye Adam a souligné l'importance de cette sensibilisation : "Un esprit sain dans un corps sain. Nous souhaitons que ces jeunes filles, futures cadres de notre pays, puissent poursuivre leurs études dans les meilleures conditions possibles."



Cette initiative d'ANYAN s'inscrit dans une démarche globale visant à autonomiser les jeunes filles et à leur donner les moyens de faire des choix éclairés pour leur avenir. En abordant des sujets souvent tabous, l'association contribue à briser les silences et à lutter contre les inégalités.