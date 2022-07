Tchad : AS PSI s'impose face à Expérience de Bongor (4-1)

Au coup de sifflet final, la foule pro-AS PSI a envahi la pelouse du stade et a embrassé les joueurs.



À noter que'AS PSI a gagné deux matchs face à Olympic de Mao (9-1), face à Espoir de Guera (2-0) et un match nul face à Elect Sport de N'Djamena (2-2).



Quant aux poulains de Danbé Ngarongdor d'Expérience de Bongor, ils ont perdu face à Gazelle de Sarh sur le score d'un but à zéro, face à Elect Sport de N'Djamena sur le score de 7-1 et face à Espoir du Guera (1-0).