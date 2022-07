Tchad : AS Santé d’Abéché “gifle” AS santé d’Amdjarass (8-0)

La 4ème journée d’une championnat national de football se déroule dans l’engouement à N’Djamena. L’équipe AS Santé d'Abéché a inscrit 8 buts à 0 face à AS Santé d'Amdjarass.



À noter que 4 buts ont été inscrits en première période tandis que les 4 autres buts ont été marqués en seconde période.



Le match a lieu eu au stade de Diguel. Au 8ème but, plusieurs centaines de supporteurs ont envahi la pelouse du stade pour exprimer leur joie.