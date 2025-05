Tchad : Abdel-Nasser Garboa accorde une audience à une délégation agricole Chinoise et explore la coopération rizicole

Dans une publication, Monsieur Garboa a déclaré : "J’ai eu l’insigne plaisir de recevoir, dans mon cabinet, le Chef de Mission d’Assistance Agricole Chinoise au Tchad. L’échange a porté sur leurs activités à Bongor et à Douguia où ils apportent leurs conseils aux producteurs de riz locaux, mais également où ils procèdent à des études sur l’amélioration et l’adaptation des variétés de riz. Ils étaient surpris d’apprendre que dans le Guera, il y a des producteurs de riz. Nous envisageons de visiter la région du Guera au mois de juillet prochain et surtout d'apporter leur assistance aux producteurs de riz de Djerbé dans le département d’Abtouyour.



Monsieur He Qiaosheng et sa collaboratrice, qui sont tous les deux originaires de la province montagneuse du Hunan, ont partagé leur plaisir de visiter prochainement le massif central tchadien."





Cette rencontre met en lumière une collaboration potentielle entre le Tchad et la Chine dans le secteur agricole, en particulier pour le développement de la production rizicole. L'expertise chinoise en matière d'amélioration des variétés et de techniques de production pourrait apporter un soutien précieux aux agriculteurs tchadiens, notamment dans les régions de Bongor, Douguia et prochainement dans le Guera. La visite envisagée dans le Guera témoigne d'une volonté d'étendre cette coopération à de nouvelles zones du pays.