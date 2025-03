Tchad : Abdelkerim Banda Ebire Nommé Directeur Général Adjoint de Coton-Tchad.SN

Un Leader Reconnu



Reconnu pour sa vision stratégique et sa sagesse, M. Ebiré est attendu pour insuffler une nouvelle dynamique à Coton-Tchad.SN. Son objectif sera de contribuer à renforcer le rayonnement et la performance de l'entreprise dans le secteur de la production cotonnière.





Souhaits de Succès



En cette nouvelle étape de sa carrière, nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions, convaincus qu'il saura relever les défis qui l'attendent et guider Coton-Tchad.SN vers de nouveaux sommets.