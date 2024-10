Tchad - Abéché : 172 jeunes formés pour une meilleure nutrition, un pas vers un avenir plus sain

La jeunesse du Ouaddaï a été au cœur d'une initiative importante ces derniers jours. En effet, 172 jeunes ont participé à un atelier de formation intensif sur la nutrition en situation, organisé par l'association Global Soutien Pour Tous. Cette formation, qui s'est déroulée du 17 au 20 octobre, a pour objectif d'équiper les jeunes d'outils pratiques pour améliorer leur alimentation et celle de leur entourage.



La nutrition est un enjeu majeur pour la santé et le développement de chaque individu, et encore plus pour les jeunes en pleine croissance. Consciente de cette réalité, l'association Global Soutien Pour Tous a mis en place cet atelier pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la nutrition et leur fournir les connaissances nécessaires pour adopter des habitudes alimentaires saines.



Les participants ont pu bénéficier d'une formation complète, abordant des thèmes variés.



La cérémonie de clôture de l'atelier a été l'occasion de mettre en lumière l'engagement des différents acteurs impliqués dans ce projet. Le président de l'association Global Soutien Pour Tous, Youssouf Moussa Issa, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la formation et a remercié les autorités provinciales pour leur soutien indéfectible.



De leur côté, les jeunes participants ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs et ont souligné l'importance de ce type d'initiative pour leur avenir.



Cette formation marque une étape importante dans la promotion de la santé et du bien-être des jeunes du Ouaddaï. En dotant les jeunes de connaissances solides en matière de nutrition, cette initiative contribue à renforcer leur résilience et à améliorer leur qualité de vie.



Il est à espérer que d'autres actions similaires soient menées à l'avenir afin de pérenniser les acquis de cette formation et de toucher un public toujours plus large.



L'atelier de formation sur la nutrition en situation organisé à Abéché est un exemple concret de l'engagement de la société civile en faveur du développement des jeunes. En investissant dans la formation et la sensibilisation, nous posons les bases d'un avenir plus sain et plus durable pour les générations futures.