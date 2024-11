Tchad - Abéché : Des produits périmés toujours en vente

Responsabilité des Consommateurs

En tant que citoyens, il est essentiel de rester vigilants. Si vous trouvez un produit dont la date limite de consommation est dépassée, il est recommandé de ne pas l'acheter et de signaler sa présence à la commission compétente. Cela permettra de garantir que ces produits soient retirés et détruits conformément aux réglementations en vigueur.





Cette situation souligne l'importance d'une surveillance continue pour protéger la santé des consommateurs et assurer la sécurité alimentaire dans la région.