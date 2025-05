TCHAD

Tchad - Abéché : L'UJBES célèbre l'excellence scolaire à travers sa campagne YATOU FIHIM

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 12 Mai 2025

L’Association Union des Jeunes pour le Bien-être de la Société (UJBES) a organisé avec succès, du 5 au 10 mai 2025 à Abéché, une compétition inter-établissements dynamique et diversifiée. Plus de six établissements scolaires se sont affrontés dans différentes disciplines, notamment la poésie, la culture générale, les matières littéraires et les matières scientifiques. L'événement s'est déroulé dans les locaux de la bibliothèque du Foyer des jeunes.