Tchad - Abéché : Un acte de vandalisme vient de priver la ville d'un feu tricolore

Dans la nuit du 3 novembre 2024, à 3 heures du matin, un incident regrettable s'est produit à Abéché. Un conducteur d'un véhicule Toyota Corolla a violemment détruit le feu rouge situé devant Express Union et Commercial Bank Tchad (CBT) avant de prendre la fuite après avoir fait marche arrière, se retrouvant coincé.



Tentatives d'Interception

Les agents de sécurité présents devant les agences bancaires ont tenté d'intercepter le conducteur. Malheureusement, leurs efforts ont été vains. Cet incident soulève des inquiétudes quant à la sécurité routière et à la préservation des infrastructures essentielles à la régulation du trafic.



Une Problématique Répétitive

Il est préoccupant de constater qu'à Abéché, il ne se passe pas un mois sans que l'un des feux de circulation, qui joue un rôle crucial dans le contrôle de la circulation, ne soit détruit. Cette situation pose la question suivante : Pourquoi cette destruction récurrente ?



Responsabilité Citoyenne

Le service de communication de la ville a souligné l'importance d'un changement de comportement chez les citoyens. En effet, Abéché est une ville où peu d'habitants s'acquittent de leurs obligations fiscales, à l'exception de quelques commerçants. Cette absence de contribution financière complique la mise en place et l'entretien des infrastructures publiques.



Cet incident met en lumière des problèmes plus larges liés à la responsabilité civique et à la sécurité routière à Abéché. Il est impératif que la communauté prenne conscience de l'importance de protéger les infrastructures publiques et de respecter les règles de circulation pour garantir un environnement sûr pour tous.