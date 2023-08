Tchad : Abéché honore ses agents municipaux par une cérémonie d'élévation aux grades supérieurs

L'initiative de cette cérémonie émane des autorités communales d'Abéché, soucieuses de valoriser le travail et l'engagement des agents municipaux dans l'accomplissement de leurs fonctions essentielles pour la collectivité. Par le biais de cette distinction, la Commune d'Abéché souhaite stimuler et motiver ses agents dans leur mission au service de la population.



Par l'arrêté N°006 du 10 Août 2023, les agents de la police municipale ont été élevés aux grades supérieurs suivants :



1 Commandant

10 Capitaines

8 Lieutenants

8 Sous-lieutenants

7 Adjudants-chefs



Mahamat Adoum Idriss, président du comité d'organisation, a souligné que cette cérémonie illustre la volonté de la Commune d'Abéché de valoriser le travail de ses agents municipaux et de les encourager dans l'exercice de leurs fonctions primordiales.



Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a tenu à rendre hommage au travail exceptionnel réalisé par les officiers et sous-officiers en matière de sécurité et de bien-être de la population. Il a souligné le dévouement et l'ardeur avec lesquels les agents municipaux accomplissent leurs tâches sur le terrain. Mahamat Saleh Ahmat Adam a adressé un appel aux agents, les exhortant à persévérer dans leurs efforts pour le bien-être de la population.



La cérémonie a également eu le privilège de compter sur la présence du secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui. Il a exprimé sa gratitude envers les responsables communaux pour cette élévation aux grades supérieurs, affirmant que cette reconnaissance stimulera certainement les bénéficiaires à maintenir la paix et la sécurité dans la ville.



Au cours de la cérémonie, deux personnalités ont également été honorées par des attestations de reconnaissance pour leurs services rendus à la population : le Dr. Pascal Mouloumda, chirurgien au centre hospitalier universitaire d'Abéché, et le responsable du centre orphelinat Bana Alsalam d'Abéché.



Cette cérémonie a été un témoignage de l'engagement de la Commune d'Abéché envers ses agents municipaux et une reconnaissance de leur rôle vital dans le maintien de la sécurité et de la qualité de vie de la population locale.