Tchad : "Abéché ne mérite pas un tel spectacle largement diffusé", déplore le CNT

Le Conseil national de transition (CNT) a déploré ce 1er février les évènements meurtriers d'Abéché, au cours de sa première session ordinaire de l'année 2022. Dr. Haroun Kabadi, président du CNT, a présentés condoléances aux familles endeuillées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



"Abéché, cette ville lumière, ne mérite pas un tel spectacle largement diffusé. J'appelle les différents protagonistes au calme et à la raison. Je les encourage à un règlement pacifique de leurs différentes contradictions", a déclaré Dr. Haroun Kabadi.



Le président du CNT exhorte à bannir la haine et la division, et à tourner la page de cet évènement dramatique pour bannir la haine au sein des communautés.



Le CNT salue l'initiative du gouvernement de transition qui a "rapidement pris des mesures fortes en envoyant une délégation gouvernementale sur les lieux pour trouver des solutions à la crise". Il invite le gouvernement à poursuivre les enquêtes pour la manifestation de la vérité et situer les responsabilités.