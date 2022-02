Tchad : Achta Saleh Damane lance Le Réveil Citoyen

L'ARC a pour objectif de promouvoir la paix, la cohésion sociale, les libertés fondamentales, la laïcité et l'unité nationale.



Achta Saleh Damane, présidente de l'ARC, explique que l'association a pour but d'oeuvrer pour un trésor partagé et la renaissance culturelle de valeurs fondatrices qui constituent le patronyme du tchadien ; la tolérance, la reconnaissance et la fraternité.



L'ARC proscrit de son vocabulaire certains mots et maux tels que le communautarisme, la stigmatisation, le clivage, l'instrumentalisation, l'animosité, la méchanceté et le rejet. En revanche, elle prône l'amitié, la fraternité, la coexistence, l'équité, la tolérance, l'unité, l'intégrité et la paix.



À l'occasion du lancement, un exposé inaugural a été présenté par Dr. Abdel-hamid Mahamat Ali sur le thème : "Comment faire pour que les tchadiens puissent accepter de vivre ensemble".