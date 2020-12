Tchad : Adoption d’une loi sur la lutte contre le VIH/SIDA et la protection des malades

La plénière sur le projet de loi modifiant et complétant la loi N° 19/PR/2007, portant lutte contre le VIH/Sida et sur la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/Sida, a été présidée ce jour à l’hémicycle d l’Assemblée nationale par son président, Dr Haroun Kabadi. Le secrétaire d’État à la Santé et à la Solidarité nationale, Dr Djiddi Ali Sougoudi était face aux élus du peuple pour défendre ce projet de loi.



L’objectif est d’organiser et de renforcer au niveau national, le régime de prévention, de protection et de lutte contre le VIH/SIDA/IST, de redéfinir et renforcer les organes contre le VIH/SIDA/IST, de promouvoir et de protéger les droits humains des personnes vivant avec le VIH/Sida. Le rapport de la commission mondiale sur le VIH/Sida et le droit fait référence à l’expérience continue de la stigmatisation et la discrimination au sein du cadre familial, des lieux de travail, des communautés, des services de soins de santé, même si ces lois protectrices sont mises en place.



Sur le plan politique, le Tchad a posé des actes importants et joué un rôle assez visible dans cette lutte. A titre d’exemple, il y a lieu de citer certains faits marquants à savoir, la gratuité de la prise en charge médicale depuis 2007 et la désignation du chef de l’Etat tchadien par ses paires, pour prendre le leadership de la riposte au Sida en Afrique du sud du Sahara.

Sur le plan juridique, le Tchad a adopté le 15 novembre 2007, la loi N°19 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et la promulgation de la loi 006 du 15 avril 2002, portant promotion de la santé de la reproduction. Au cours des débats, les députés ont voté le projet de loi modifiant et complétant la loi N° 19/PR/2007, portant lutte contre le VIH/Sida et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/Sida par 147 pour, zéro abstention et zéro contre.