Tchad : « Agir Ensemble » entend améliorer la qualité de la vie de la population

La plateforme « Agir Ensemble » est une instance de concertation novatrice qui permet d’impliquer toutes les composantes de la vie économique et sociale (décideurs publics et privés, société civile, partenaires techniques de développements, investisseurs étrangers, experts, personnalités ressources….).



Elle aura pour principal objectif d’apporter sa modeste contribution pour appuyer et accompagner le Gouvernement dans la recherche de nouvelles solutions économiques et sociales.



Il s’agira de mettre en place des groupes de travail thématiques permanents en charge d’organiser les concertations pour identifier les contraintes et les difficultés qui ralentissent le développement des secteurs économiques prioritaires (agriculture élevage, infrastructure, énergie…etc.), véritables leviers de la « vision 2030, le Tchad que nous voulons ».



Pour atteindre ses objectifs avec efficacité, elle a inséré dans son plan d'action 5 projets à savoir le projet Kharif citoyen, projet Almi Dja, commission paix et citoyenneté, chômeur goto, Hidj Rat-Al Nour.



Le projet Kharif Citoyen (la saison des pluies du citoyen) avec sa composante Sawi Bouti (rendre la production agricole moins chère) s’inscrit en droite ligne du programme économique et social du Gouvernement qui invite les tchadiens à travailler la terre et à s’intéresser davantage aux potentialité agro-pastorales.



Ce projet qui accorde une importance première aux cultures pluviales en attendant une introduction progressive et complémentaire de l’irrigation, a pour ambition d’amener le citoyen tchadien à participer à l’effort de sécurité alimentaire, si possible augmenter la production agricole, et par ricochet faire baisser le prix des denrées alimentaires.



Le projet Alme Dja s’inscrit en droite ligne du programme économique et social du Gouvernement tchadien qui accorde une importance capitale au bien-être social des populations et notamment en inscrivant la problématique de l’eau comme l'une de ses priorités.



Cette priorité a été encore renforcée dans le Programme National de Développement (PND), notamment dans son axe 4 intitulé « Amélioration de la qualité de vie des populations tchadiennes ».



Dans le cadre des initiatives des acteurs économiques et sociaux pour la mise en œuvre du nouveau Pacte Economique Républicain qui propose des actions et des projets de développement susceptibles de contribuer à l’essor économique de notre pays et à l’amélioration des conditions de vie de ses populations, la problématique de la disponibilité de l’eau potable sur l’ensemble du territoire a été retenue comme une des priorités de ce Pacte.