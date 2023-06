Tchad : Aïd al-Adha à Bol, des préparatifs en plein essor

Également connue sous le nom de fête de Tabaski, Aïd al-Adha est célébrée comme la « fête du sacrifice ».



Elle a lieu le dixième jour de Dhou al-Hijja, le douzième mois du calendrier de l'Hégire, soit deux mois et dix jours après la fin du Ramadan, et marque la conclusion du pèlerinage à La Mecque. La fête est traditionnellement marquée par le sacrifice d'un mouton, d'une chèvre ou d'un veau. Par contre, les chevaux, les ânes et les chameaux ne peuvent pas être immolés.



À Bol, la majorité des musulmans commémorent cette journée en égorgeant des moutons. Dans la ville, les espaces publics se transforment en lieux de vente de moutons. Des vendeurs occupent une grande partie de la voie publique, depuis le palais cantonal, jusqu'au marché du bétail en passant par la mairie.



L'atmosphère est marquée par les bêlements des moutons et les déplacements des hommes vêtus de boubous. « Comparativement à l'année précédente, les prix des moutons sont abordables sur le marché », a déclaré El Hadje Mai Adié, un fonctionnaire que nous avons rencontré.



Cependant, selon l'un des vendeurs, les prix sont « discutables », dit-il en dirigeant ses moutons avec un bâton. Un petit mouton se vend entre 30 000 et 60 000 FCFA. Les moutons de taille moyenne sont fixés entre 60 000 et 80 000 FCFA.



Pour acquérir un gros mouton, il faut débourser « une somme considérable de 90 000 à 120 000 FCFA », ajoute-t-il sous son turban blanc. Bien que les prix ne soient pas accessibles à tous, les clients que nous avons rencontrés se sentent obligés de payer. Ils préfèrent donner de l'importance à cette fête.



« Nous sommes obligés de payer pour honorer cette journée, et pour qu'il y ait de la joie dans la famille », déclare Boukar Kolo Brahim.