Tchad - Al-Fitr : La communauté tchadienne musulmane aux États-Unis en fête

Pour commémorer ensemble cette journée spéciale, les membres de la communauté sont invités à se rassembler au parc Lincoln le mercredi 10 avril. Tous sont les bienvenus pour assister et participer aux festivités. La communauté encourage chacun à apporter du thé, des fruits, de l'eau, des jus, des collations et des tapis afin de contribuer à la célébration commune.



L'objectif est d'unir tous les membres présents afin de partager la joie de l'Aïd. Cette journée permettra également d'embrasser les valeurs d'unité, de compassion et surtout celle de la paix.



La fête du Tchad Al-Fitr est une occasion importante pour la communauté tchadienne musulmane aux États-Unis. C'est un moment privilégié où ils peuvent se réunir dans la joie et l'amitié tout en exprimant leur gratitude envers Dieu pour les bénédictions reçues tout au long du mois sacré du Ramadan.



Cette fête marque également la fin du jeûne observé pendant le Ramadan. Elle symbolise le renouveau spirituel et moral ainsi que le pardon mutuel entre les membres qui ont pu traverser avec succès cette période d'introspection et d'abstinence.



En célébrant ensemble Tchad Al-Fitr, la communauté tchadienne musulmane aux États-Unis montre son attachement à ses traditions culturelles ainsi qu'à sa foi religieuse. Cet événement permet également un rapprochement entre les différentes générations présentes dans la diaspora tchadienne américaine.



Au-delà des festivités traditionnelles liées à cette journée spéciale, il est important pour ces familles expatriées d'avoir une pensée particulière pour leur pays natal : Le Tchad. Ce moment revêt une dimension émotionnelle supplémentaire puisqu'il rappelle aux membres présents leurs racines culturelles profondes ainsi que le lien qui unit chaque individu avec sa patrie.



Dans cet esprit festif mais aussi empreint d'une certaine nostalgie souvent ressentie par ceux qui vivent loin des leurs terres natales, il convient donc aujourd'hui plus que jamais partager ensemble ces moments privilégiés, ceux-ci étant porteurs non seulement dans notre vie personnelle mais aussi afin construire un meilleur avenir collectif basée sur une coexistence pacifique entre peuples.



Tout cela fait partie intégrante du message universel transmis par cette journée festive : celui-là même prôné par toutes religions confondues : L'amour mutuel, le respect ainsi que la tolérance.