Tchad : Al-Nadjma assiste les sinistrés des inondations à N’Djamena

Ce 28 septembre 2024, l'Association Al-Nadjma pour le secours et le développement, en collaboration avec l'ONG Alnajaat Charity, a remis un don aux victimes d'inondations du quartier Gazator, dans le 10ème arrondissement de N'Djamena.



Ce don, composé essentiellement des vivres et non vivres a été distribué par la présidente de l’association Al-Nadjma aux personnes durement touchées par les inondations.