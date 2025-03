Tchad : Alerte à l'usurpation d'identité du Ministre Passalé Kanabé Marcelin sur Facebook

Le Ministère de l'Eau et de l'Énergie du Tchad a lancé ce jeudi un avertissement concernant un faux profil Facebook usurpant l'identité du Ministre Passalé Kanabé Marcelin. Cette usurpation a pour but de diffuser de fausses informations et de tromper les internautes.





Un faux profil pour tromper les internautes





Un faux profil Facebook utilisant le nom et la photo du Ministre Passalé Kanabé Marcelin a été créé dans le but de diffuser de fausses informations. Le Ministère de l'Eau et de l'Énergie tient à rappeler que le Ministre ne dispose que d'une seule page Facebook officielle, qui sert de canal de communication, en plus de la page du Ministère.