Tchad : Am-Timan, tournée de sensibilisation, de financement et d’accompagnement des jeunes et femmes

Présidée par le préfet du département de Bahr Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, représentant le délégué général du gouvernement auprès de ladite province, une cérémonie a marqué le lancement officiel des activités de financement des jeunes et femmes, d’insertion en stage pré emploi, d’accompagnement et de sensibilisation des chefferies traditionnelles.



Les activités réalisées du 09 au 10 dans la province du Salamat sont entre autres :

- le financement de 12 projets individuels et 13 coopératives féminines à hauteur de 45 millions ;

- l’insertion de 23 jeunes en stage pré emploi ; la séance de travail avec l’équipe du bureau provincial de l’ONAPE ;

- et la sensibilisation et accompagnement des chefferies traditionnelles dans le but de les conscientiser sur l'importance du remboursement à temps des crédits accordés aux bénéficiaires.