Tchad : « American Happiness Center » récompense l'acte d'honnêteté de Al-Khassim avec une bourse

Le « American Happiness Center » qui est un cadre hybride piloté par plusieurs profils venant de plusieurs pays, a annoncé ce dimanche 20 aout 2023, sa réaction face à « un acte exemplaire d'honnêteté, mettant en avant les valeurs de probité et de bienveillance ». Cet institut d'éducation, spécialisé dans l'enseignement de la langue anglaise, a dévoilé sa volonté de récompenser M. Al-Khassim Mahamat Lambo, un Tchadien qui a restitué une somme de 15 millions CFA qu'il avait trouvé dans la rue.



« Cet acte remarquable rappelle l'importance de l'intégrité dans la vie quotidienne », a souligné le centre. En tant que geste de gratitude envers M. Lambo, l'établissement offre une bourse gratuite pour lui-même et ses enfants, « témoignant ainsi de sa reconnaissance envers une personne qui incarne les valeurs de droiture et de civisme ». Comme le dit la devise : « Happiness Is free! ».



Au Tchad, un étudiant, par sa conduite exemplaire, reçoit les éloges et les honneurs. Le 11 août 2023, Alkhassim Mahamat Lambo, étudiant en sciences religieuses et responsable d'une association de bienfaisance, a fait preuve d'une intégrité sans faille en rendant une somme de 15 millions CFA qu'il avait trouvée dans un sac sur son chemin, selon les informations de la radio DJA FM.



Aux alentours de 18 heures, il a découvert un panier contenant la somme considérable entre le Parc d'Abéché et le palais de la Culture et des Arts, dans la commune du 8ème arrondissement. Bien qu'ayant trouvé le panier, M. Lambo a attendu pendant deux heures, espérant que le propriétaire réapparaîtrait pour récupérer ses biens, en vain.



Plus tard, il a entendu à la radio un communiqué signalant la perte d'un panier contenant une somme d'argent importante. C'est à ce moment qu'il a décidé d'appeler le propriétaire pour lui restituer la somme perdue.



Alkhassim Mahamat Lambo souligne l'importance de la méfiance envers les biens d'autrui. Pour lui, ceux qui s'approprient indûment les biens des autres ne sauraient connaître une existence sereine. Il prodigue ainsi des conseils de prudence à la population. Quant à sa décision de rendre l'argent trouvé, il la justifie par sa foi religieuse et son éducation, sans éprouver le moindre regret.



Cette histoire rappelle le récit du Libérien Emmanuel Tolué, un chauffeur de taxi-moto qui, en octobre 2021, avait restitué 50000 dollars américains trouvés, soit l'équivalent de plus de 28 millions de francs CFA. Le président du Liberia, George Weah, avait honoré ce geste en rencontrant Emmanuel Tolué lors d'une cérémonie à Monrovia et en lui offrant une bourse d'étude et une récompense financière.