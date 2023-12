Tchad : Annonce pour le Recrutement de onze (11) Opérateurs de mise en oeuvre des activités du Projet RENFORT

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° _ 075 /PT/PM/MPTA/SE/SG/RENFORT/2023

Recrutement de onze (11) Opérateurs de mise en œuvre des activités dans la zone d’intervention du Projet

Dans la perspective de constituer une short-liste des ONG et/ou associations à consulter ultérieurement pour la réalisation des services décrits ci-dessous, le Secrétariat Général du Ministère de la Production et de la Transformation Agricole invite par le présent avis, les ONG locales et associations, etc. remplissant les conditions requises, à présenter une manifestation d’intérêt. Il s’agit de :



Pour l’intensification agricole : Encadrement des bénéficiaires du projet sur les techniques résilientes et innovantes de production agro-pastorale et halieutique à travers la mise en place des Champs-Écoles-Paysans (CEP), production de semences améliorées et les auxiliaires d’élevage avec l’utilisation des outils numériques.

Pour l’ingénierie entrepreneuriale : Encadrement des bénéficiaires du projet pour la structuration des bénéficiaires, le renforcement des capacités en techniques de gestion d’entreprise, l’élaboration des plans d’affaires, et l’appui à la commercialisation des produits agro-pastoraux et halieutiques.

Pour l’ingénierie sociale : Service d'animation de l'ingénierie sociale au niveau des pôles de développement économique dans le cadre des travaux de construction des marchés demi-gros, les centres de collecte des produits agro-sylvo-pastorales et halieutique, réhabilitation des pistes rurales, aménagement des périmètres maraichers, fermes piscicoles et aquacoles.

Pour l’alphabétisation fonctionnelle : Encadrement des bénéficiaires du projet pour l’alphabétisation de base en utilisant les outils numériques.



Pour une meilleure couverture géographique, la zone d’intervention du projet RENFORT est divisée en lots comme suit :

· Lot 1 : Provinces du Lac, Hadjer Lamis et Salamat.;

· Lot 2 : Provinces du Chari Baguirmi, N’djamena et Mayo Kebbi Est ;

· Lot 3 : Provinces du Moyen Chari, Mandoul et Tandjilé.



Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations décrites ci-dessus en fournissant les informations prouvées qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expériences, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution des missions analogues, les qualifications générales et le nombre d’Experts proposés).

Les candidats peuvent choisir au maximum deux (02) lots. Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste des candidats (au moins trois (03) et au plus six (06) par domaine d’activités demandées) présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode « de sélection fondée sur la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) ».

La sélection sur la liste restreinte tiendra compte des critères ci-après :



Critères Note pondérée pour le critère 1. Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations [25] 2. Nombre d’années experiences générales [20] 3. Qualifications du candidat dans le domaine des prestations similaires [40] 4. Qualifications générales/qualité d’Experts proposés [15] Total 100 points



Les manifestations d’intérêts doivent être accompagnées d’une lettre de manifestation d’intérêts dûment signée par le candidat,

Les documents doivent être déposés sous plis fermé au Bureau de Liaison des Projets FIDA, Tél : +235 66 29 70 25 à N’Djaména, au plus tard, le Mardi 26 Décembre 2023, à 12 heures et porter expressément la mention « Avis à manifestation d’intérêt » :

Les ONG intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Coordination Technique du RENFORT, Tel : (235) 66 22 79 11 / (235) 90 41 40 17, Email : m.odette



Les manifestations d’intérêts doivent être accompagnées d’une lettre de manifestation d’intérêts dûment signée par le candidat,Les documents doivent être déposés sous plis fermé au Bureau de Liaison des Projets FIDA, Tél : +235 66 29 70 25 à N’Djaména, au plus tard, leet porter expressément la mention «Les ONG intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Coordination Technique du RENFORT, Tel : (235) 66 22 79 11 / (235) 90 41 40 17, Email : m.odette @fidatchad.org , aux heures d’ouverture des bureaux.

Le Secrétaire Général du Ministère de la Production et de la Transformation Agricole

ABDELKHADIR AL-TIDJANI KOÏBORO