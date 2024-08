Tchad : Appel à l'action urgente face aux inondations au Tibesti

L'ONG appelle l'ensemble des acteurs, y compris les gouvernements, les organisations internationales et la société civile, à se mobiliser pour soutenir les victimes de cette catastrophe. Il est essentiel d'apporter une aide humanitaire immédiate pour répondre aux besoins vitaux des populations touchées.



AHA souligne également l'importance de renforcer la résilience des communautés locales face aux effets du changement climatique et aux inondations récurrentes. Des solutions durables doivent être mises en œuvre pour prévenir de futures catastrophes et protéger les plus vulnérables.



Il est impératif de répondre rapidement à cette crise et de travailler ensemble pour bâtir un avenir plus sûr pour les populations du Tibesti. Mobilisons-nous pour soutenir les victimes !