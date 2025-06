Tchad: Arrestation de cinq jeunes à Lac-Léré après l’agression du commandant de brigade de Yanli

Ce jeudi 26 juin 2025, le préfet du département du Lac-Léré, Djidda Djibrine Hissein Grenky, a présenté à la presse cinq jeunes appréhendés suite à une violente attaque contre le commandant de brigade de Yanli. L'agression, survenue le 22 juin, avait vu les auteurs présumés brutalement agresser l'officier, le ligoter, incendier sa moto et subtiliser son arme de service.





À la suite d'enquêtes menées avec diligence, les forces de sécurité ont réussi à interpeller les suspects, à récupérer l'arme volée et à saisir divers produits prohibés. Le préfet a salué le professionnalisme des forces de l'ordre et a remercié le délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khatab, pour son appui constant.