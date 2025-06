TCHAD

Tchad : Attaque meurtrière à Orégomel, 17 morts et 16 blessés

Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Juin 2025

Le village d'Orégomel, situé dans le canton de Keuni, a été la scène d'une violente attaque le 19 juin 2025, aux environs de 18h. Un groupe d'individus armés de machettes, de flèches et d'armes à feu a semé la terreur, faisant, selon un bilan provisoire, 17 morts et 16 blessés, majoritairement des femmes et des enfants. Les assaillants ont également emporté du bétail avant de se replier.