Chine : le SG du comité du suivi du FOCAC échange avec les journalistes africains du programme presse 2025

Après la tenue de la réunion ministérielle des coordinateurs du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le 11 juin 2025 à Changsha, chef-lieu de la province de Hunan, ce mercredi 18 juin 2025, le secrétaire général du comité du suivi du FOCAC, Du Xiaohui, par ailleurs directeur général du département Afrique du ministère des Affaires étrangères chinois, a rencontré les journalistes africains du programme presse 2025, pour échanger sur les enjeux de la coopération sino-africaine.



Du Xiaohui a rappelé le message adressé par le président Xi Jinping après le sommet de Changsha, saluant les réussites du FOCAC dans les 25 dernières années à travers l'implémentation des résultats concrets, et annonçant deux mesures importantes pour l'avancement de la modernisation sino-africaine.



Il a ensuite souligné la Chine a tracé un chemin qui peut servir comme référence pour d'autres pays qui soutiennent l'indépendance, mais qui souhaitent aussi avoir leur propre chemin de développement. Il a par ailleurs exprimé la disponibilité de la Chine à soutenir les pays africains, en choisissant leurs voies de développement qui s'adaptent à leur conditions nationales en jouant un rôle constructif sur le plan de la solidarité.



Dans le domaine sécuritaire Du Xiaohui a indiqué que la Chine a organisé des séminaires et des symposiums, invitant des représentants militaires africains à visiter la Chine, pour renforcer les liens d'amitié et de coopération.



Du Xiaohui a également indiqué que la Chine est disposée à accompagner l'Afrique dans les domaines de la sécurité, des finances ou des lois, afin de promouvoir le développement de qualité, notamment dans le déminage, et d'envoyer des soldats pacifistes aux missions de l'ONU en Afrique. Tous ces projets sont reflétés dans une liste de résultats qui a été écrite lors de la réunion de Changsha, visant l'implémentation du projet du FOCAC, a-t-il déclaré.



Le secrétaire général du comité de suivi du FOCAC, a aussi affirmé que le chef de l'État chinois a fait une proposition en 6 points et 10 actions de partenariat, qui visent à renforcer la coopération avec l'Afrique, dans les domaines clés comme l'industrie verte, l'e-commerce, l’e-paiement, la science, la technologie, l'intelligence artificielle, et l’amélioration de la coopération dans les secteurs comme la sécurité, la finance, les lois et l'État de droit.



Pour conclure, Du Xiaohui a expliqué que le président Xi Jinping a proposé le principe de la sincérité, du résultat réel, de l'amitié et de la bonne foi dans son approche avec l'Afrique.



Et c'est grâce à ces principes et à la construction du sommet 2018 du FOCAC que nous avons pu venir au sommet de Pékin, décliné en trois mots clés : amitié, coopération et la solidarité, qui, dit-il, depuis un an transcende le temps et l'espace, et reflétée dans notre soutien mutuel et de notre traitement à égal à égal. « La coopération sino-africaine est élevé à un niveau stratégique ».