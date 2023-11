ANNONCES Tchad: Avis de recrutement d'un Consultant International, Spécialiste en politiques éducatives pour le compte du projet PARAEB

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Novembre 2023



Lettre de Demande de Proposition - Services de Consultant



Désignation de la Mission : recrutement d’un Consultant international, spécialiste en politiques éducatives et de formation des enseignants pour le développement Professionnel Continu (DPC) et l’avancement professionnel



DP No : N°…006/PT/PMT/MENPC/SE/SG/DGPR/DPE/PARAEB/2023



Prêt/Crédit/Don No : P175803

Pays : TCHAD

Date de Publication : 31 Octobre 2023

Date de Dépôt : 30 Novembre 2023 à minuit



Madame/Monsieur,



1. Le Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique (MENPC) (ci-après dénommé le « Bénéficiaire » a reçu un don provenant de la Banque mondiale (ci-après dénommé « fonds » et administré par l’Association Internationale de Développement (IDA) (la « Banque ») en vue de financer le coût du Projet d’Amélioration des Résultats de l’Education de Base (PAAEB). Le Projet d’Amélioration des Résultats de l’Education de Base (PAAEB), l’agence d’exécution du Client ou du Bénéficiaire se propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat pour lequel cette Demande de Propositions est émise. La Banque n’effectuera les paiements qu’à la demande du Bénéficiaire, après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux clauses et conditions de l’accord de « don »[[1]]url:#_ftn1 . Ledit accord de « don » interdit tout retrait du compte de don destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que le Bénéficiaire ne peut se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans l’accord de « don » ni prétendre détenir une créance sur les fonds. « Pour ce contrat, l’Emprunteur procédera aux paiements en utilisant la méthode de Décaissement Direct, tel que défini dans les Directives de Décaissements de la Banque pour les Projets de Financement d’Investissement (FPI). »



2. Le Projet d’Amélioration des Résultats de l’Education de Base (PAAEB) sollicite maintenant des propositions en vue de la fourniture des services de consultants ci-après : Recrutement d’un Consultant international, spécialiste en politiques éducatives et de formation des enseignants pour le développement Professionnel Continu (DPC) et l’avancement professionnel. Pour de plus amples renseignements sur les services en question, veuillez consulter les Termes de référence (Section 7).



3. La présente Demande de Propositions (DP) a été adressée aux Consultants qui remplissent les conditions inscrites dans les Termes de Référence.



4. Cette Demande de Propositions à une autre firme.



5. Un Consultant sera choisi par la méthode de Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), [[2]]url:#_ftn2 et une Proposition Technique Complète (PTC) est demandée selon le format prescrit dans la présente DP, conformément aux principes décrits dans les Règles de Passation de Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de Novembre 2020 (Règlement de Passation de Marchés), accessibles à l’adresse www.worldbank.org.



La présente DP comprend les sections suivantes :



Section 1 - La Lettre de Demande de Proposition

Section 2 - Instructions aux Candidats et Données particulières

Section 3 - Proposition technique - Formulaires types

Section 4 - Proposition financière - Formulaires types

Section 5 – Pays éligibles

Section 6 – Fraude et Corruption

Section 7 - Termes de référence

Section 8 - Contrat type : Rémunération Forfaitaire.



6. Veuillez porter votre attention au Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur révèle la propriété effective du Consultant, au titre de la Notification de l’Attribution du Contrat, en utilisant les Formulaires de Divulgations des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le Dossier de Demande de Propositions.



7. Les détails sur la date, l’adresse et l’heure de dépôt de la Proposition sont indiqués dans les Clauses IC 17.7 et 17.9.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.



Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique



MAHAMAT SEID FARAH





N’Djaména – Tchad: B.P. 1174;

Tel: 00235 66 26 27 86/ 66 29 74 97

