Tchad : Avis de recrutement d'un(e) Chargé(e) de Communication et Suivi en Environnement et Climat (CEDPE)

Comment Postuler :

Veuillez télécharger la version complète de l'avis de recrutement en fichier PDF, ci-dessous :

Chargé(e) de Communication et Suivi en Environnement et Climat06 mois avec une période d’essai de 15 jours et possibilité de reconduire le contrat.Le Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (« CEDPE ») est une organisation dédiée à la recherche, à l'analyse et à la mise en œuvre de politiques visant à prévenir l'extrémisme et à promouvoir le développement durable. Nous nous engageons à créer un monde plus sûr et résilient en favorisant des initiatives qui intègrent les enjeux liés à l'environnement et au changement climatique.En tant que Chargé(e) de Communication et Suivi en Environnement et Climat, vous serez responsable de la conception de projets, de la mise en œuvre et du suivi des initiatives de communication liées aux enjeux environnementaux et climatiques. Vous jouerez un rôle crucial dans la sensibilisation du public et dans la diffusion des connaissances afin de promouvoir des solutions durables.Veuillez envoyer votre CV, une lettre de motivation et des échantillons de travaux pertinents à l’adresse suivante : [email protected] . Indiquez clairement dans l'objet du courrier électronique. Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.