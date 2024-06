Tchad – Bac 2024 : L'ONECS veille au bon déroulement des épreuves

A cette occasion, l'équipe de l'ONECS a rappelé aux candidats les principes fondamentaux qui régissent le bon déroulement des épreuves, notamment le respect scrupuleux des règles de déontologie et d'intégrité, l'observation d'un comportement exemplaire, empreint de silence et de concentration, l'utilisation exclusive des matériels autorisés, conformément à la réglementation en vigueur et l'interdiction formelle de tout objet ou comportement susceptible de compromettre l'équité des épreuves.



L'ONECS tient à souligner que le non-respect de ces consignes expose les candidats à des sanctions disciplinaires sévères, pouvant aller jusqu'à l'annulation pure et simple de leurs résultats.



L'institution réaffirme son engagement indéfectible à garantir le déroulement serein et transparent du baccalauréat 2024, en veillant à l'application rigoureuse des principes d'équité et de probité. Elle appelle l'ensemble des candidats à faire preuve de maturité et de responsabilité en s'impliquant pleinement dans les épreuves, dans le strict respect des règles établies.