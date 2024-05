Tchad – Bacc 2024 : Le Coordonnateur du Baccalauréat supervise l'enrôlement biométrique à Abéché

Le Coordonnateur a tenu à s'enquérir des conditions de travail de ses agents et à les féliciter pour le travail accompli. En effet, plus de 5 000 candidats ont été enrôlés le 10 mai à Abéché. La journée du 11 mai a été consacrée au ratissage des candidats officiels retardataires, des candidats libres nationaux et à l'enrôlement biométrique des enseignants intervenant dans les classes de Terminale.



L'enrôlement biométrique est une mesure importante qui vise à sécuriser l'examen du Baccalauréat et à lutter contre la fraude. Il permet de s'assurer que chaque candidat est bien inscrit et qu'il ne peut passer l'examen qu'une seule fois.



Le Coordonnateur du Baccalauréat a exhorté les candidats à se mobiliser massivement pour se faire enrôler. Il a également rappelé aux enseignants leur rôle important dans la réussite de l'examen du Baccalauréat.



Cette visite du Coordonnateur du Baccalauréat à Abéché témoigne de l'engagement des autorités tchadiennes à organiser un examen du Baccalauréat transparent et crédible.