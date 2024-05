Tchad – Bacc 2024 : Une candidate surprise en flagrant délit de fraude à Abéché

La vigilance des agents de la biométrie a permis de démasquer la fraude. En effet, le système d'enrôlement biométrique mis en place par l'Office National des Examens du Supérieur (ONECS) permet de détecter les faux documents.



Latifa Brahim Makine a été remise aux forces de l'ordre d'Abéché pour enquête. Elle risque des poursuites judiciaires pour faux et usage de faux en écriture.



Cet incident est un rappel de la détermination de l'ONECS à lutter contre la fraude aux examens. L'office met en garde tous ceux qui seraient tentés de tricher, rappelant que des mesures strictes ont été mises en place pour les démasquer.



L'enrôlement biométrique est l'une des mesures prises par l'ONECS pour sécuriser le Baccalauréat. Ce système permet de s'assurer que chaque candidat est bien inscrit et qu'il ne peut passer l'examen qu'une seule fois.



L'ONECS appelle les candidats à se préparer sérieusement à l'examen et à ne pas céder à la tentation de la fraude. Ils rappellent que les sanctions contre la fraude sont lourdes.



Cet incident met en lumière l'importance de la lutte contre la fraude aux examens. La fraude sape la crédibilité du système éducatif et prive les candidats honnêtes de leurs chances de réussite. Il est important que tous les acteurs impliqués dans l'organisation des examens collaborent pour lutter contre ce fléau.