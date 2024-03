Tchad – Baccalauréat 2024 : 3346 candidats enrôlés à la 4ème journée d'opération réussie au Lycée de Gassi

L'enrôlement biométrique est une méthode novatrice et efficace utilisée par les autorités tchadiennes pour garantir l'intégrité et la fiabilité des examens du baccalauréat. Grâce à cette technologie avancée, chaque candidat est enregistré avec ses empreintes digitales et sa photo, ce qui permet d'éliminer les risques potentiels de fraude et d'assurer un processus juste et transparent.



La journée a commencé tôt le matin, avec des représentants du ministère de l'Éducation nationale présents pour superviser les opérations. Les candidats étaient organisés en groupes selon leurs établissements respectifs, facilitant ainsi la gestion logistique et assurant un flux régulier tout au long de la journée.



Des équipes compétentes étaient responsables des procédures d'enrôlement biométrique. Chaque candidat était invité à se présenter muni de sa convocation officielle ainsi que des documents requis tels que sa carte nationale d'identité ou son passeport. Une fois identifié, il était dirigé vers une station où ses empreintes digitales étaient scannées minutieusement.



Ce processus rapide mais précis garantissait que chaque enregistrement était correctement associé au bon candidat afin qu'il n'y ait aucune confusion ultérieure lors des examens officiels. De plus, les photos prises étaient également vérifiées pour s'assurer qu'elles correspondaient bien aux visages des candidats concernés.