TCHAD

Tchad – Baccalauréat 2024 : L’équipe d’enrôlement sera ce 27 avril au centre d’opération de Doba

Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Avril 2024

Dans le but de faciliter ce processus et d'assurer un enrôlement efficace, deux sites ont été retenus pour la collecte des données biométriques des candidats. Il s'agit du Lycée Pascal Yoadoumnadji et du Lycée Bernard Dikoua Garandi.