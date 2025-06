Tchad - Baccalauréat 2025 à Sarh : Le préfet du Barh-Koh assure le bon déroulement des examens

Accueilli chaleureusement par les chefs de centres, les surveillants et les autorités éducatives locales, le préfet a parcouru plusieurs salles d'examen, où il a pu constater le bon déroulement des épreuves. Ses échanges avec les encadreurs et les responsables pédagogiques ont porté sur les conditions matérielles, la discipline et les mécanismes mis en place pour assurer l'équité entre les candidats.





« Notre présence vise à rassurer, à soutenir et à rappeler l’importance d’un cadre d’examen rigoureux, équitable et paisible. Le baccalauréat est une étape décisive pour nos jeunes, et nous devons les accompagner avec responsabilité », a déclaré le préfet Oumar Ali Nanina au terme de sa visite.





Dans la province du Moyen-Chari, 4 922 candidats sont inscrits pour cette session, dont 1 180 issus des séries scientifiques dans le département de Barh-Koh. Ce chiffre témoigne de la vitalité du secteur éducatif local et des efforts soutenus des autorités pour renforcer l'enseignement secondaire, notamment à travers l'extension des infrastructures, la formation des enseignants et la promotion des filières scientifiques.





La présence du préfet sur le terrain, au-delà d'un simple geste protocolaire, illustre une volonté politique de proximité et de veille citoyenne, essentielle pour garantir la régularité du processus et maintenir le moral des candidats. Cette tournée de supervision reflète l'engagement personnel du préfet Oumar Ali Nanina et une gouvernance axée sur la valorisation du mérite, la transparence du système éducatif et l'espoir placé dans la jeunesse du Barh-Koh.