Tchad : Baïsserné Palou Ludovic prend les rênes de l'université de Pala

La secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Mme Baïra Hassane a installé le nouveau président de l'université de Pala, le Pr Baïsserné Palou Ludovic, dans ses fonctions ce lundi 24 juillet 2023. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la présidence de ladite université, sis à Pala au quartier Sara dans le 2ème arrondissement de N’Djamena.



C'est depuis 2019 que Dr Passiring Keudeuh est aux affaires à la tête de ladite université de Pala. Dans son discours bilan, il dit n'avoir réalisé que 2% d'activités depuis son séjour et cela, compte tenu des difficultés. Cette institution est en construction sur tous les plans, ainsi il doit avoir la sérénité pour la gérer, recommande-t-il au nouveau président.



Les défis sont liés notamment au manque d'infrastructures d'accueil, pédagogiques, car il n'y pas d'ordinateurs, de connexion internet, de bibliothèques, ni de laboratoire, sans compter l'insuffisance en ressources humaines.



La secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Mme Baïra Hassane, exhorte le nouveau président de l'université de Pala, à poser sa pierre angulaire de construction, afin de marquer de son sceau, à la tête de ladite institution.



Le Pr Baïsserné Palou Ludovic, après avoir pris les rênes de l'université de Pala à travers le décret 1942 du 13 juillet 2023, s'engage à remplir pleinement et convenablement sa mission avec l'appui de ses collaborateurs. Cette structure de richesse et de formation doit jouer pleinement son rôle, recommande-t-il.



C'est depuis 2015 que l'université de Pala est opérationnelle et le Pr Baïsserné Palou Ludovic en est le troisième président.