Tchad- Batha : Le PUND/DDT sensibilise la population sur le Oui au référendum constitutionnel

Le représentant provincial Annour Assaleh et Ali Mahamat Thair membre du Parti ont tour à tour saisis l’opportunité pour expliquer le contenu du projet de constitution en ce qui concerne la refondation du Tchad avant d’appeler la population de Alboutal et les villages environnant à mobiliser la populations à retirer leurs cartes électeurs et de voter pour le “Oui” le jour du vote.



Par ailleurs, ils remercie la présidente Nationale du PUND/DDT Mariam Moussa pour son engagement et la determinastion pour la refondation et le développement du Tchad.