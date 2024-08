Tchad - Bébédjia en fête : l'As-piment de Miandoum s'adjuge le trophée de la paix

L'événement a été organisé par la ligue départementale de football de la Nya et sponsorisé par la compagnie pétrolière Tchad Petroleum, basée dans le site pétrolier de Komé. La compétition a débuté le 10 mars 2024 et a réuni 6 clubs dans le but de "faire le brassage des jeunes dans la société pour un esprit sain".



La finale a opposé l'équipe AS-Piment de Miandoum à l'équipe Espérance FC de Bébédjia. AS-Piment de Miandoum l'a emporté 2-0, avec un but inscrit à la 39ème minute par Bekoutou Samson.



Lors de la cérémonie de clôture, le président de la ligue provinciale du Logone Oriental, Djikoloum Madjingar, a remercié les organisateurs et a demandé à Tchad Petroleum de continuer à soutenir le football dans la région, le considérant comme "un vecteur d'unité".



Le représentant de Tchad Petroleum, Aimassou zolossou Ifes, a salué l'initiative, soulignant que le football contribue au développement de la société et a encouragé les finalistes à poursuivre leurs efforts.



Le maire de Bébédjia, Mbaigolbe Naimian, a plaidé pour le soutien de Tchad Petroleum dans le développement des infrastructures sportives, notamment la construction d'un stade.



Enfin, le sous-préfet de Miandoum, Mbainaissem Salomon, a insisté sur l'importance du football pour le développement intellectuel et le "bon vivre ensemble" des jeunes.