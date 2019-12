Tchad : Béral ne s'excusera pas pour le livre polémique qu'il a coécrit, il explique pourquoi

Le député Béral Mbaïkoubou, s'est exprimé dimanche sur la radio Réseau des citoyens. Il a réagi à la polémique sur le pamphlet qu'il a coécrit avec Succès Masra : "Tchad, éloge des lumières obscures : Du sacre des cancres à la dynastie des pillards psychopathes"



Il a estimé que ceux qui s'en prennent à Succès Masra "n'ont pas trouvé quelque chose de présent pour l'attaquer et sont allés chercher dans les vestiges du passé pour trouver des semblants de preuves pour essayer de l'attaquer".



"Je suis le coauteur de ce livre. S'il y a grief qui doit être porté contre qui que ce soit, il doit être porté contre nous deux. Je ne comprends pas le procès qui est fait à Masra Succès", a souligné le député Béral Mbaïkoubou.



"Le livre est vieux de presque 11 ans et cela m'étonne que des gens se réveillent 11 ans plus tard. Ils ont lu apparemment seulement la moitié du livre", a-t-il affirmé.



Selon Béral Mbaïkoubou, "c'est un livre de critique analytique sur l'histoire politique du Tchad, dont le but est de montrer à nos concitoyens, à nos compatriotes, les erreurs que d'autres dirigeants ont eu à commettre à la tête de notre pays, qui nous ont conduits à la situation actuelle que nous vivons. C'est une critique qui va du tout premier président Tombalbaye à celui actuel Idriss Déby, en passant par les autres."



Il a critiqué les personnes qui "ont pris des bouts de phrases çà et là au prétexte de faire une analyse" car, selon lui, "un texte sans contexte n'est que prétexte pour trahir le texte".



"Contrairement à Masra Succès qui s'est excusé sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui a été écrit, moi je ne m'excuse pas, je n'ai rien dit de faux, d'anormal, rien dit d'indigne dans ce livre. J'assume de ce livre chaque caractère, chaque mot, chaque page. Je l'assume intégralement", a dit Béral Mbaïkoubou.



Béral Mbaïkoubou a demandé aux détracteurs d'apporter des éléments de preuve que ce qui a été avancé dans l'ouvrage est faux. "Mais prendre des petites parties d'un pamphlet (...) Un pamphlet par définition est une critique acerbe", a-t-il affirmé, estimant qu'il ne peut pas, en tant qu'intellectuel, croire que le pays est divisé en deux où certains commettent des gaffes indéfiniment et d'autres acceptent l'inacceptable. "S'il m'était donné d'écrire aujourd'hui, j'écrirai dix fois plus".



Le député Béral Mbaïkoubou s'est vivement insurgé contre ceux qui pillent les richesses du pays et laissent les citoyens croupir dans la misère, ceux qui arrachent la vie d'innocents car ils croient être supérieurs aux autres. "Si c'est ça être divisionniste, j'assume".



"J'ai le droit de dire, lorsque les gens dirigent un pays de manière clanique, de manière ségrégationniste. Je vais le dire jusqu'à mon dernier souffle, n'en déplaise aux petits charlatans qui font de cette question leur fond de commerce. J'assume entièrement ce livre", a-t-il dit, ajoutant que le livre a été lu de manière bien plus éveillée par d'autres que ceux qui en font la critique.