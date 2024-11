Tchad : Bilan et perspectives du programme d'appui aux districts sanitaires

Dr Gbangou Jean Bernard, coordonnateur du Programme d’Appui aux Districts Sanitaires (PADS), a souhaité la bienvenue aux participants issus des provinces du Moyen Chari et de Batha. Il a encouragé tous les acteurs présents à profiter de cet atelier pour échanger de manière fructueuse et donner un nouvel élan au programme.



Importance de l’Atelier

Djo Narmbaye, coordonnateur de portefeuille des services sociaux de base du bureau de la coopération suisse au Tchad, a également souligné l'importance de cette rencontre. Il a exprimé la nécessité d'évaluer les actions passées et de redéfinir les nouveaux objectifs pour les phases à venir. Parmi les défis identifiés, il a mentionné :



La gestion des ressources humaines

Le renforcement des plateaux techniques des formations sanitaires

La lutte contre les faux médicaments





Objectifs du Programme

Le secrétaire général Dabsou Guidaoussou a rappelé que le programme a été mis en place pour renforcer les éléments constitutifs du système de santé, conformément aux recommandations de l’OMS. Il a également souligné l'importance de la recherche opérationnelle pour faire remonter les expériences au niveau central, afin de capitaliser les acquis et envisager une mise à l’échelle lorsque cela s'avère pertinent.





Planification pour l’Avenir

Dabsou Guidaoussou a précisé que cette rencontre vise à établir un bilan des activités réalisées et à revoir le plan d’intervention pour l’année suivante, en validant les actions avec la coopération suisse. Il a ajouté que le programme devrait se terminer d’ici 2027 et qu'il est crucial de préserver les acquis engrangés par le PADS, en s'inscrivant dans les axes prioritaires établis par le chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno.





Il a encouragé les participants à s'engager dans des échanges constructifs pour planifier des activités de haut niveau, capables d’être mises en œuvre efficacement pour maximiser les résultats en 2025.