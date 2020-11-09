تشاد: تدريب النساء وتجهيزهن في بيلتين لتمكينهن

رئيسة البعثة لمؤسسة القلب الكبير السيدة شمس الهدى أبكر كدادي. ركيزةخطابها الذي جاء حول رئيسات الجمعيات اللائي يتعرضن سير العمل من خلال احتكار المعدات او استغلالها ذاتيا .لأن ذلك يعطي صورة غير لائقة للجمعية...كما شجعت الجمعيات الأتية من المحافظات التابعة للإقليم وكذا القرى ..طالبة من مسؤولي الإدارة لمؤسسة القلب الكبير بالولاية تطبيق مبدأ الرقابة الإدارية...على كل الجمعيات التي استفادة .لأن هدف سيدة البلاد الأولى هندة ديبي اتنو هو تقليل نسبة الفقر والاعتماد على النفس من خلال دعم المؤسسة لحد الاكتفاء الذاتي.

الأمين العام للإقليم دومرو توسيكيريو هو الآخر مشددا على الذين دعموا سابقا ولم يستفيدو منه بغرض أنهم يطبقوه في أرض الواقع....ومثنيا على ما تقدمه المؤسسة لأن ذلك يطابق سياسة الحكومة الرامية التنمية المستدامة في تشاد..

علما بأنه قد تم منح ركشات(بربرة) وطواحين..وآلات للسقي .ومحركات . ومعدات أخرى البعض منها يدخل الإطار الزراعي والآخر في الطحين.