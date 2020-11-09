تشاد: تدريب النساء وتجهيزهن في بيلتين لتمكينهن

بعد مضي ثلاثة أيام من التدريب وتبادل الأفكار بين التجمعات النسائية تنمح مؤسسة القلب الكبير للمستفيدين من التدريب معدات لسير عملهم ذات الدخل
أقيم الحفل الختامي للموسم الثاني من الدورات التدريبية التي تقدمها مؤسسة القلب الكبير لصالح المنظمات النسائية... في المدرسة المركزية الابتدائية بحاضرة الولاية بلتن. وحضرها العديد من المسائيل الإدارية والعسكرية بمختلف المراتب وترأسهم الأمين العام للإقليم دومرو توسيكيريو ممثلا لحاكم الإقليم.
في كلمته ممثل مؤسسة القلب الكبير بالولاية آدم محمد عيسى بإسم التجمعات النسائية القاطنة في مساحة وادي فيرا...طالبا من رئيسة ومؤسسة القلب الكبير وسيدة البلاد الأولى هندة ديبي اتنو بمضاعفة الجهود ...وإقامة التدريبات المستمرة لهذه التجمعات النسائية...اللاواتي يعتبرون الجزء الاهم والأول في النشأة الإجتماعية
مندوب الشؤون الاجتماعية والتضامن الأسري احمد دربان منزول قدم شكره لسيدة البلاد الأولى هندة ديبي اتنو على ما تقوم به وان ذلك يترجم الاهتمام بالاسر الضعيفة من جهة والتي تسعى إلى إنشاء مشاريع من جهة أخرى .
أقيم الحفل الختامي للموسم الثاني من الدورات التدريبية التي تقدمها مؤسسة القلب الكبير لصالح المنظمات النسائية... في المدرسة المركزية الابتدائية بحاضرة الولاية بلتن. وحضرها العديد من المسائيل الإدارية والعسكرية بمختلف المراتب وترأسهم الأمين العام للإقليم دومرو توسيكيريو ممثلا لحاكم الإقليم.
في كلمته ممثل مؤسسة القلب الكبير بالولاية آدم محمد عيسى بإسم التجمعات النسائية القاطنة في مساحة وادي فيرا...طالبا من رئيسة ومؤسسة القلب الكبير وسيدة البلاد الأولى هندة ديبي اتنو بمضاعفة الجهود ...وإقامة التدريبات المستمرة لهذه التجمعات النسائية...اللاواتي يعتبرون الجزء الاهم والأول في النشأة الإجتماعية
مندوب الشؤون الاجتماعية والتضامن الأسري احمد دربان منزول قدم شكره لسيدة البلاد الأولى هندة ديبي اتنو على ما تقوم به وان ذلك يترجم الاهتمام بالاسر الضعيفة من جهة والتي تسعى إلى إنشاء مشاريع من جهة أخرى .
رئيسة البعثة لمؤسسة القلب الكبير السيدة شمس الهدى أبكر كدادي. ركيزةخطابها الذي جاء حول رئيسات الجمعيات اللائي يتعرضن سير العمل من خلال احتكار المعدات او استغلالها ذاتيا .لأن ذلك يعطي صورة غير لائقة للجمعية...كما شجعت الجمعيات الأتية من المحافظات التابعة للإقليم وكذا القرى ..طالبة من مسؤولي الإدارة لمؤسسة القلب الكبير بالولاية تطبيق مبدأ الرقابة الإدارية...على كل الجمعيات التي استفادة .لأن هدف سيدة البلاد الأولى هندة ديبي اتنو هو تقليل نسبة الفقر والاعتماد على النفس من خلال دعم المؤسسة لحد الاكتفاء الذاتي.
الأمين العام للإقليم دومرو توسيكيريو هو الآخر مشددا على الذين دعموا سابقا ولم يستفيدو منه بغرض أنهم يطبقوه في أرض الواقع....ومثنيا على ما تقدمه المؤسسة لأن ذلك يطابق سياسة الحكومة الرامية التنمية المستدامة في تشاد..
علما بأنه قد تم منح ركشات(بربرة) وطواحين..وآلات للسقي .ومحركات . ومعدات أخرى البعض منها يدخل الإطار الزراعي والآخر في الطحين.