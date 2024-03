Tchad : Bongoro Théophile du PRET annonce sa candidature à la présidentielle

Le président du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad (PRET), Bongoro Théophile, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, ce samedi 9 mars 2024, à la Maison Nationale de la Femme. Cette candidature s'inscrit dans l'objectif de changer le pays vers une meilleure gouvernance et un développement durable au Tchad.



Dans son discours de bienvenue, Bongoro Théophile a souligné que l'élection présidentielle représente avant tout la rencontre d'un candidat et d'une équipe avec le peuple. Pour lui, le citoyen développe une affinité qui agit comme un sixième sens, ressentant profondément la vérité démocratique et la sagesse lors du vote. Il a critiqué les 30 années de pouvoir du système du MPS et de ses alliés, accusant ceux-ci d'avoir brisé la démocratie tchadienne, endommagé l'état de droit et perverti les institutions, soumises aux caprices d'un seul homme. Il a dénoncé l'incompétence du régime, en particulier sa défaillance à fournir des services de base comme l'eau et l'électricité, ramenant le Tchad à une ère révolue.



Bongoro Théophile a ajouté que le pays qu'ils ambitionnent de construire sera un Tchad pour tous les Tchadiens, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Le PRET envisage de créer une nouvelle nation forgée par le travail et une république basée sur des valeurs, avec un accent particulier sur l'éducation, la santé, et la sécurité, au service du peuple.



Il a également exprimé sa gratitude envers le coordinateur du parti, les invités, et les membres du parti.