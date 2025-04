Tchad : Bragoto se mobilise pour la paix à travers une campagne de sensibilisation

Lancée à Koumogo à l’aube de la saison des pluies, souvent synonyme de tensions entre agriculteurs et éleveurs, le préfet du nouveau département de Bragoto, Bienvenu Simadjingar, a pris les devants de la campagne de sensibilisation.



En effet, ce 23 avril 2025, il a lancé à Koumogo, chef-lieu du département, une vaste campagne de sensibilisation placée sous le signe du vivre-ensemble et de la prévention des conflits intercommunautaires. La rencontre, qui a réuni éleveurs, agriculteurs, jeunes, femmes, leaders religieux, chefs de ferricks et de villages, a été saluée comme une initiative salutaire et opportune.



Tour à tour, les participants ont exprimé leurs préoccupations : manque d’entente entre communautés, non-respect des couloirs de transhumance, destruction de champs par les troupeaux, et vols de bétail, autant de maux qui freinent le développement socio-économique de la région. Face à ces défis, le préfet Bienvenu Simadjingar s’est montré à l’écoute et résolument engagé.



« C’est ensemble, dans le respect mutuel et le dialogue, que nous surmonterons ces obstacles. Il faut respecter les chefs traditionnels, les forces de défense et de sécurité, et s’investir dans des activités génératrices de revenus pour dynamiser notre économie locale », a-t-il déclaré avec fermeté.



En guise de mot de fin, il a lancé un appel vibrant à tous les citoyens du département de Bragoto : « Soyons des artisans de paix, surtout en cette période de pluies où les risques de conflits augmentent. La paix est l’affaire de tous. » Cette initiative marque une étape importante pour instaurer une culture de dialogue et de respect mutuel dans une zone longtemps marquée par des tensions cycliques. Cette rencontre se poursuivra dans les différentes sous-préfectures dudit département.