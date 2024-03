Tchad : CGCOC répond à la crise de l'eau dans la sous-préfecture d'Amdjamena Bilala

En plus de ses missions de travaux sur la route entre Djamena, Bilala et Ati, le groupe CGCOC vient en aide à la population du village de Laclac en fournissant de l'eau potable.



Cette initiative humanitaire et volontaire apporte un soulagement bienvenu aux besoins en eau de consommation de cette population.



Lors de son passage sur la route d'Amdjamena, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, s'est arrêté pour exprimer sa gratitude et encourager le groupe CGCOC pour cet acte humanitaire. Il en appelle également à d'autres bonnes volontés pour venir en aide et soulager la soif de cette population.