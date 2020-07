Tchad - COVID-19 : à Koundjourou, le groupe AGB apporte son appui aux élèves

Le sous-préfet de Koundjourou a réceptionné mercredi des dispositifs de lavage de mains, des fournitures scolaires, des cartons de savon et des affiches offertes par le Président Directeur Général du groupe AGB, Ahmat Goni Bichara, fils de la localité.



15 dispositifs de lavage des mains, 1000 masques, 150 affiches de sensibilisation, 500 cahiers, deux cartons de savons liquides et deux cartons de savons ont été remis par le représentant du groupe, Adji Ahmat Goni, au sous-préfet de koundjourou. Ce don sera distribué dans les écoles et les lieux de culte afin d'éviter la propagation du COVID-19.



En remettant ce don au sous-préfet de Koundjourou, le représentant du groupe AGB, Adjid Ahmat Goni Bichara, a réitéré l'engagement du groupe et de son PDG à accompagner le gouvernement dans cette lutte contre la pandémie, tout en encourageant les associations locales à intensifier la sensibilisation.



Pour sa part, le sous-préfet de Koundjourou, Idriss Souleyman Bouyeme, a souligné que la Covid-19 est certes affaiblie mais il n'est pas question que la population baisse la garde. Il a exprimé, au nom des bénéficiaires, toute sa reconnaissance au donateur qui n'en est pas à sa première action dans la sous-préfecture dont il est natif.



Idriss Souleymane Boyené, sous-préfet de Koundjourou, a exhorté les citoyens à respecter les mesures barrières prises par le Gouvernement.