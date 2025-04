Tchad/Cameroun : l'ambassadeur camerounais reçu par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun au Tchad, SEM. Mohaman Sani Tanimou a été reçu en audience ce matin par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.



Cette rencontre qui relève des usages de civilités était l'occasion pour le diplomate camerounais de discuter avec le chef de la diplomatie tchadienne des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.



Ont figuré dans les échanges, la tenue prochaine à N'Djamena, de la 4ème session de la Commission mixte Tchad-Cameroun, le retour des réfugiés camerounais dans leur pays et les projets de construction des infrastructures routières (corridor Douala-N'Djamena et chemin de fer N’Gaoundéré-N'Djamena).