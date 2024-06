Tchad - Campagne contre la Fièvre Jaune dans l'Ennedi-Ouest : Mobilisation des acteurs pour une réussite totale

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement tchadien pour renforcer la couverture vaccinale et protéger la population contre cette maladie virale transmise par les moustiques.



Lors de cette rencontre, le Dr Satadjim Succès Noel a souligné l'importance de l'implication de tous les leaders d'opinion dans la sensibilisation des populations aux enjeux de cette campagne. Il a exhorté ces derniers à relayer les informations nécessaires afin de garantir une large participation des communautés et permettre ainsi de concrétiser la politique du gouvernement en matière de santé.



Le Gouverneur a également mis en avant l'engagement du Chef de l'Etat, Mahamat Idriss Déby Itno, à œuvrer pour le bien-être sanitaire de la population. Il a rappelé la nécessité d'impliquer l'ensemble des acteurs locaux, y compris les agents de santé, dans la mise en œuvre effective de cette campagne de vaccination.



La campagne contre la fièvre jaune dans l'Ennedi-Ouest vise à vacciner l'ensemble de la population cible de la province. Les équipes de vaccination se déploieront dans les différentes localités pour administrer le vaccin gratuitement à tous les résidents âgés de 9 mois et plus.



Cette campagne constitue une étape importante dans la lutte contre la fièvre jaune au Tchad. Le succès de cette opération permettra de réduire considérablement le nombre de cas et de décès liés à cette maladie dans la région de l'Ennedi-Ouest.



En plus de la mobilisation des leaders d'opinion, les autorités locales ont également prévu de mettre en œuvre diverses stratégies de communication pour sensibiliser les populations aux risques liés à la fièvre jaune et à l'importance de la vaccination. Des messages de sensibilisation seront diffusés à travers les médias locaux, les réseaux sociaux et les canaux de communication traditionnels.