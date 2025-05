Tchad : Campagne de sensibilisation pour la paix et le vivre-ensemble dans le 7e arrondissement

Dans son allocution, le Maire Adam Hassan Djimet a souligné l'importance capitale de la paix et de l'unité, affirmant qu'elles sont "sans prix" et qu'aucun développement durable n'est possible sans elles. Il a insisté sur le devoir de chacun à préserver et promouvoir ces valeurs fondamentales.





« En tant que Maire de cette commune, je m'engage à mettre tout en œuvre pour renforcer cette campagne de sensibilisation et à faire en sorte que ce message ne soit pas juste un discours d'un jour, mais un engagement quotidien pour un avenir commun », a déclaré M. Djimet. Il a lancé un appel solennel aux délégués de quartiers, chefs de carrés et responsables religieux à sensibiliser sans relâche pour la paix et l'unité nationale, afin de restaurer la concorde au Tchad, un pays "uni par une histoire, un destin partagé et une [avenir] que nous devons construire ensemble dans l'harmonie et la solidarité".





Un appel à renoncer à la violence et à la division



La plateforme, bien que naissante, a un objectif crucial : œuvrer pour la paix et l'unité nationale, animée par des sentiments patriotiques. « Aujourd'hui, nous lançons cette campagne de sensibilisation aux peuples tchadiens sur le danger qui court le Tchad notre pays. Nous sommes tous les enfants du Tchad, dont nous allons renoncer à la violence, à la guerre, à toute forme d'injures, des comportements, des habitudes de division et des déclarations du rejet "je suis un musulman ou chrétien" et revivre ce qui se passe depuis quelques semaines, car tout ceci ne fait que conduire le Tchad vers la dérive », a averti la conseillère Monique Mgaralbaye.





Elle a conclu en exhortant la population à préserver la paix dans le pays pour son développement, à être des ambassadeurs de la paix et à laisser la justice faire son travail, car « ce n'est pas à nous de faire la justice ».