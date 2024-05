Tchad - Campagne de vaccination contre la poliomyélite au Ouaddaï : un succès retentissant

Plus de 526 000 enfants de la tranche d'âge 0 à 59 mois ont été vaccinés contre la poliomyélite, dépassant largement l'objectif initial de 146,52%. Parmi ce nombre, 138 460 étaient des enfants réfugiés soudanais, représentant 26,29% de la population cible totale.



Au-delà de la vaccination contre la poliomyélite, la campagne a également permis d’administrer des suppléments de vitamine A à 416 527 enfants âgés de 6 à 59 mois (122,77% de la cible).



Parallèlement à ces activités de vaccination et de supplémentation, un accent particulier a été mis sur l'identification des enfants non vaccinés ou sous-vaccinés contre le Penta, un vaccin crucial contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B et les infections à Haemophilus influenzae b.



Le Dr Abdelmahmoud Chene, Délégué provincial de la santé publique et de la prévention du Ouaddaï, a salué les résultats probants de la campagne et a exprimé sa gratitude à l'ensemble des acteurs impliqués pour leur engagement et leurs efforts inlassables.



Ce succès remarquable constitue une avancée majeure dans la lutte contre la poliomyélite au Tchad. Le pays n'a enregistré aucun cas de poliovirus sauvage depuis 2012, mais des efforts soutenus demeurent indispensables pour maintenir le virus à distance et protéger l'ensemble des enfants.



En s'appuyant sur une approche multisectorielle et une mobilisation communautaire efficace, le Tchad poursuit sa marche résolue vers l'éradication définitive de la poliomyélite de son territoire.